Jongste verdachte bekent dodelijke overval in Gees

ASSEN/GEES - De 22-jarige Yero V. uit Antwerpen heeft bekend dat hij een van de daders is van de overval op Koert Elders en zijn vriendin in Gees. Hij heeft dat vorige week bij de rechter-commissaris in Assen verklaard.

Dat bleek vandaag tijdens de rechtszaak tegen de vier mannen die verdacht worden van de overval, waarbij de 69-jarige Elders om het leven kwam. De andere drie verdachten ontkennen dat ze in Gees zijn geweest.V. heeft verteld dat hij in België is opgepikt door een landgenoot, die hem voor een klus naar Nederland heeft gebracht. In Nederland reed hij met twee andere mannen naar Gees, waar ze samen een ouder koppel overvielen.Van de jongste verdachte is ook DNA gevonden in de woning van Elders en zijn vriendin, net als van Abdelhak B. (28) en Anouar K. (27), die ontkennen dat ze in Gees zijn geweest.Toen V. in het najaar van 2016 werd aangehouden, zat hij in België vast voor een ander misdrijf. Inmiddels is hij daarvoor veroordeeld en moet hij in zijn geboorteland nog een celstraf uitzitten. Wat voor misdrijf dat is, is niet duidelijk.De Antwerpenaar wordt, behalve van doodslag op Elders, ook verdacht van een inbraak in Arnhem. Daar zou hij vier dagen voor de overval in Gees een inbraak hebben gepleegd bij een bedrijf. De buit bestond onder meer uit geld, een kluis, horloges, een laptop en een auto.De rechtbank verhoort dinsdag de vier verdachten. Woensdag gaat de rechtbank dieper in op de DNA-sporen die zijn gevonden. Dan worden ook deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut daarover gehoord.Vanochtend werd al duidelijk dat de vriendin van de overleden Elders meer dan een miljoen euro schadevergoeding eist van de verdachten. Donderdag worden de schadeclaims en slachtofferverklaringen behandeld. Dan komt ook het Openbaar Ministerie met haar strafeisen.