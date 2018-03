Betonblokgooier krijgt voorwaardelijk cel en behandeling

LEEUWARDEN/APPELSCHA - De 35-jarige man die op 31 augustus vorig jaar vanaf een viaduct over de N381 bij Appelscha een stuk beton op de weg gooide, is dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een half jaar cel plus een jaar voorwaardelijk. Op basis van de adviezen van de reclassering en een psycholoog vindt de rechtbank het belangrijk dat de verdachte wordt behandeld.Het gooien van een betonblok op de N381 was volgens de man een signaal: het was zijn manier om uiting te geven aan het ongenoegen over de slechte internetverbinding in de instelling voor begeleid wonen in Appelscha, waar hij op dat moment verbleef. Die internetverbinding was volgens zijn advocate door zijn autisme uitermate belangrijk voor hem.De verdachte verklaarde zelf dat hij mensen wilde laten schrikken, om duidelijk te maken dat het hem allemaal teveel werd. Een personenauto botste op het betonblok, nadat een andere auto het stuk steen nog net had kunnen ontwijken.​De auto raakte beschadigd en had een klapband. 'Het had veel slechter kunnen aflopen. Er mag van geluk gesproken worden dat er alleen schade was aan de auto', aldus de rechtbank.De man verblijft momenteel in een kliniek in het Gelderse Rekken. De rechtbank bepaalde dat de behandeling in elk geval de komende twee jaar moet worden voortgezet.De verdachte is verstandelijk beperkt en hij heeft een autistische stoornis. Hij ontwikkelde een hechtingsstoornis doordat hij in zijn jeugd veel gepest en mishandeld is. In psychisch opzicht is hij snel uit balans, hij heeft moeite met veranderingen.Volgens de deskundigen is de kans groot dat hij opnieuw strafbare feiten zal plegen, als de spanningen oplopen. De man is als gevolg van al die omstandigheden verminderd toerekeningsvatbaar.