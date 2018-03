Deel dit artikel:











Verkiezingsvlog: Gebrek aan vuurwerk in Borger-Odoorn Waar is het politieke vuurwerk in Borger-Odoorn? (foto: RTV Drenthe)

EXLOO - Voor politiek vuurwerk moesten we de afgelopen jaren niet in Borger-Odoorn zijn. Is dat een goed teken, of is dat een kwestie van 'wegkruipen'?





Vanavond is het vierde verkiezingsdebat te zien bij RTV Drenthe. Dit keer staat gemeente Borger-Odoorn centraal. Het debat wordt uitgezonden om 17.15 uur op TV Drenthe.



Wordt het eens tijd voor wat meer reuring in de raadszaal in Exloo? Je ziet het in de verkiezingsvlog van verslaggever Steven Stegen.