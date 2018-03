Deel dit artikel:











Ambtenaren Coevorden druk met voorbereidingen verkiezingen: ‘Er gaat wel 200 uur inzitten’ Ina Garming en Koos Hageman. Voor eerstgenoemde zijn dit de laatste gemeenteraadsverkiezingen (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

COEVORDEN - Maanden zijn ze er al mee bezig, de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 maart. In september gingen Koos Hageman en Ina Garming er bij de gemeente Coevorden mee aan de slag. Voor Garming worden het de laatste verkiezingen; ze gaat later dit jaar met pensioen.

Geschreven door Steven Stegen

Op de eerste verdieping van het gemeentehuis hebben Garming en Hageman hun eigen ‘hok’. Meest in het oog springend zijn de opgestapelde koffers. “Voor elk stembureau een eigen koffer. We stoppen er van alles in, van stempels tot een loep”, vertelt Hageman.



Voor Ina Garming is het werk rond de verkiezingen inmiddels gesneden koek. “Ik kwam op 1 oktober 1975 bij de toenmalige gemeente Dalen in dienst. Al op de tweede dag dat ik er werkte werd ik op het organiseren van de verkiezingen gezet. Ik denk dat ik nu meer dan 40 verkiezingen mee heb gemaakt”, vertelt Garming.



Flinke klus

Voor de gemeente is het organiseren van de verkiezingen elke keer weer een flinke klus. “Er moet veel gebeuren, van verkiezingsborden plaatsen, tot stempassen rondsturen en het opleiden van de leden van de stembureau’s.” Zowel Garming als Hageman is er zeker 200 uren zoet mee. Coevorden heeft zo’n 28.000 kiesgerechtigden, die terecht kunnen in 25 stembureau’s.



Garming maakte het nodige mee tijdens haar loopbaan. “Zo brandde het café in Erm ooit af en dat gebeurde een dag voor de verkiezingen. Toen moesten we heel snel een alternatieve plek voor het stembureau regelen. En ooit viel de stroom eens uit in Dalerpeel, waardoor de stemcomputer haperde. Maar dat is allemaal goed gekomen”, zegt Garming.



Stemcomputer

Over de stemcomputer gesproken: Garming en Hageman vinden het jammer dat die niet meer wordt ingezet. “We doen alles online, tot betalen aan toe, maar stemmen, dat moet met een rood potlood. Geen blauw of zwart potlood, maar rood. Eigenlijk heel gek. Ja, ik begon ooit met het rode potlood en ik eindig er weer mee, de cirkel is rond.”