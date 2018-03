'Programmeerbootcamp' uit Emmen slaat vleugels uit in rest van het land

EMMEN - De IT-bootcamp programmeren voor werkzoekenden van CodeGorilla in Emmen, wordt nu in de rest van het land gerealiseerd.

Een eerste groep deelnemers aan de bootcamp is onlangs in Groningen begonnen. Dat is het begin van de uitbreiding van het bedrijf. Momenteel voert oprichtster Diem Do ook gesprekken met onder meer Enschede, Breda en Den Haag.De interesse vanuit andere gemeenten voor de programmeerbootcamp is gemakkelijk te verklaren volgens Do. "Er is een tekort aan goede mensen en programmeurs bij bedrijven. En gemeenten maken kosten voor uitkeringen."En daar zag Do een gat in de markt. Ze zette een bedrijf op en ontwikkelde lesstof waarmee werkzoekenden in vier maanden klaargestoomd worden. "Mijn ultieme droom zou zijn om de hele wereld te veroveren", lacht ze. "Je ziet ook echt de deelnemers groeien in hun zelfvertrouwen en sociale contacten."Momenteel zijn er twee groepen in Emmen geweest die de bootcamp doorlopen hebben. "En 75 procent van de deelnemers heeft een baan of doet een vervolgopleiding. Bij de anderen waarbij het niet gelukt, spelen persoonlijke omstandigheden vaak een rol."De IT-bootcamp begint met een maand thuisstudie. Daarna krijgt de bootcamp een vervolg in groepsverband. Ook krijgen deelnemers een opdracht uit het bedrijfsleven."Dat was wel even pittig", zegt Ryan van der Lugt, die nu bij Ediso in Emmen aan de slag is. "Ik zat eerst in de designwereld en wilde deze stap altijd al maken. Maar waar krijg je die tijd en waar haal je dat vandaan? CodeGorilla gaf mij die kans. Daar ben ik heel dankbaar voor."