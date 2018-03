Deel dit artikel:











Ministerie geeft mogelijk toch inzage in stukken over windmolens Misschien komt er toch inzage in de stukken (foto: ANP XTRA / Lex van Lieshout)

2E EXLOËRMOND/DEN HAAG - Het ministerie van Economische Zaken geeft misschien toch inzage in de stukken over de besluitvorming rond het windpark in de Veenkoloniën.





Conceptrapport

Het ministerie gaat nu in gesprek met een inwoner van 2e Exloërmond, die eind 2015 een beroep deed op de Wet openbaarheid van bestuur. De man vroeg om inzage in het concept van de milieueffectrapportage (MER).



De omwonende zegt niet te weten wat hij daarin aantreft, maar hij wil de verschillen zien met het uiteindelijke MER-rapport. "Er was voortdurend overleg met de initiatiefnemers, terwijl de burgers op informatieachterstand werden gezet", aldus de man. Volgens het ministerie zijn het interne stukken. Mochten de partijen er onderling niet uitkomen, dan doet de Raad van State over zes weken uitspraak.



Ongeveer twee weken geleden gaf de Raad van State groen licht voor de bouw van 45 windmolens in de Veenkoloniën.