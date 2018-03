Deel dit artikel:











Ronde van Drenthe schrapt keienstroken na vorstperiode Het bestuur van de Ronde van Drenthe (foto: Kim Stellingwerf)

WIELRENNEN - De Ronde van Drenthe voor mannen wordt zondag met zeven kilometer ingekort. Twee keienstroken in de omgeving van het Boomkroonpad bij Drouwen worden uit het parcours gehaald. Er blijven nog vier keienstroken over in de mannenwedstrijd. De renners zullen daardoor zo'n tien minuten vroeger finishen.

Geschreven door Karin Mulder

"Ze hebben daar hout gehakt. Daardoor is er een dikke laag modder op de keienstroken gekomen en die is vastgevroren. De vorst zit daar nog behoorlijk in de grond en als je die prut er nu af zou gaan halen, gaan de paden stuk", verklaart Ronde van Drenthe-voorzitter Femmy van Issum.



Hors Categorie

Voor het eerst is de wedstrijd bij de mannen opgewaardeerd tot de hors categorie. Daarmee is de Ronde van Drenthe, na de Amstel Gold Race, de tweede wedstrijd van Nederland. LottoNL-Jumbo en Sunweb ontbreken, omdat ze geen volledige ploeg naar Drenthe konden afvaardigen. Maar daar heeft Van Issum begrip voor. "Als de ploegen bij een World Tour wedstrijd niet met een volledige ploeg aan de start staan, krijgen ze een boete van 5.000 euro per ontbrekende renner. Dus dan snap ik dat ze niet voor ons kiezen", verklaart Van Issum.



Lotto Soudal is de enige ploeg uit de World Tour. Het Franse Cofidis maakt dit jaar haar debuut in Drenthe, maar heeft tegenwoordig een pro-continentale status.



Grote namen in Women's World Tour

Bij de vrouwen staan bijna alle grote namen aan de start. Wereldkampioene Chantal Blaak, Olympisch kampioene Anna van der Breggen en alles-winnaar Marianne Vos rijden in Drenthe. Annemiek van Vleuten ontbreekt. Zij heeft ervoor gekozen om, na het WK op de baan in Apeldoorn, op trainingskamp te gaan op Tenerife.



Janneke Ensing uit Gieten is de regionale troef. Zij heeft met de winst in Le Samyn des Dames al laten zien dat ze goed in vorm is.



Nationale ploegen

Zowel bij de dames als de heren zal er zondag een nationaal team rijden. Dat geeft renners, waarvan de ploeg niet aan de start staat, alsnog de gelegenheid om de wedstrijd individueel in een oranje shirt te rijden. De nationale selectie bij de mannen wordt geleid door bondscoachThorwald Veneberg. In die ploeg rijden Bert-Jan Lindeman en Brian Kamstra uit Assen.



Loes Gunnewijk leidt de nationale ploeg voor vrouwen. Daar rijdt Melanie Klement uit Diphoorn.



Programma

vrijdag 9 maart: Drentse acht van Westerveld (vrouwen)

start 13.00 uur Dwingeloo, finish verwacht rond 16.45 uur



zondag 11 maart: Women's World Tour (vrouwen) start 10.45 uur Emmen, finish Alteveerstraat Hoogeveen verwacht rond 14.55 uur



zondag 11 maart: Ronde van Drenthe (mannen) start 12.00 uur Emmen, finish Alteveerstraat Hoogeveen rond 16.45 uur