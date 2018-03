Jerrycans met onbekende vloeistof gedumpt in sloot bij Grolloo

Het is nog niet bekend wat er in de jerrycans zit (foto: Twitter/Martijn Harms)

GROLLOO/SCHOONLOO - Op de Tienmaatsweg tussen Grolloo en Schoonloo zijn vanmiddag gedumpte jerrycans in een sloot gevonden met een nog onbekende vloeistof erin.

Martijn Harms, die boswachter is op de Hondsrug, kreeg een melding van een collega. "Die reed er langs en heeft vervolgens de politie gebeld", zegt Harms. De foto, die hij op Twitter plaatste, doet hem pijn aan de ogen. "Het is natuurlijk belachelijk dat zoiets gebeurt."Harms heeft wel een vermoeden wat er in de jerrycans zit. "Het lijkt om chemische stoffen te gaan, drugsafval. Het zou namelijk raar zijn als dit van een bedrijf komt, aangezien dat alles netjes kan afvoeren."Zo'n dumping komt niet heel vaak voor, zegt Harms. "Wel maak je regelmatig mee dat restanten van hennepplanten in de natuur belanden, maar chemische restanten zie je gelukkig zelden. Op de foto lijkt het dat de doppen nog op de jerrycans zitten, dat is dan in ieder geval nog goed nieuws."