Soort van de maand: wat weet jij over de steenuil? Wat weet jij over de steenuil? (foto: Freenatureimages/Martin Mollet)

Elke maand zetten ROEG!, Heel Drenthe Zoemt en het IVN een plattelandsbewoner in het zonnetje. In februari was dat de steenuil. Om deze maand af te sluiten een quiz: wat weet jij over de steenuil.





De quiz is vanwege de vakantie een weekje later dan normaal. Daarom vanmiddag nog meer nieuws over de soort van de maand. Dan maken we namelijk de nieuwe soort bekend. Maar eerst nog even je kennis testen.