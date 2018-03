'Geert Wilders en de antifascisten moeten niet tegenover elkaar komen te staan'

EMMEN - De gemeente Emmen heeft via sociale media moeten vernemen dat de antifascistische actiegroep AFA Noord vrijdag komt demonstreren. Emmen krijgt dan namelijk bezoek van PVV-leider Geert Wilders.

Wilders komt campagne voeren voor zijn partij, die in Emmen aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoet. De antifascistische actiegroep AFA Noord kondigde daarop een demonstratie tegen Wilders aan. "Alleen de komst van Wilders was bij ons aangekondigd", zegt burgemeester Eric van Oosterhout.Dat de demonstratie van AFA Noord niet bij de gemeente was gemeld, is voor Van Oosterhout geen reden die te verbieden. Volgens de burgemeester hebben de antifascisten zich wel gemeld bij de politie, met wie de groep in overleg is. "Wij zijn uiteraard zelf ook in overleg met de politie, om beide bijeenkomsten door te laten gaan", vertelt Van Oosterhout. "Het is het ene geluid en het andere geluid. Maar je moet het zo organiseren dat er geen gedoe van komt."Wat voor veiligheidsmaatregelen de gemeente precies neemt, wil Van Oosterhout niet zeggen. "Wij hebben er zo onze maatregelen voor", vertelt hij terughoudend. "De komst van Wilders op zich is al met de nodige beveiligingsmaatregelen omgeven. Het is in die zin ook niet zomaar een fractievoorzitter van een partij."Wilders heeft daarnaast altijd z'n eigen beveiligers mee. "Maar er worden ook politiemaatregelen eromheen genomen", legt Van Oosterhout uit. "Met de politie wordt overlegd om afstand tot het andere kamp te houden, zodat we niet een situatie krijgen waarin de twee kampen tegenover elkaar komen te staan."AFA Noord wil vrijdag verzamelen bij de Grote Kerk in Emmen. Die kerk staat niet al te ver bij de Hema vandaan, waar Wilders zijn campagne start. Over of die twee plekken niet te dicht bij elkaar zijn, wil de burgemeester niet al te veel over zeggen. "We proberen het zo te regelen dat een en ander vreedzaam kan gebeuren en dat ze op twee plekken in Emmen hun uitingen kunnen doen."