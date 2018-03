Deel dit artikel:











'Laat de minister criminele motorclubs verbieden' De politie viel het clubhuis van No Surrender in Emmen vorig jaar binnen (foto: ANP)

DEN HAAG/EMMEN - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de minister voor Rechtsbescherming de mogelijkheid geven om criminele motorclubs te verbieden, als die een ernstig gevaar voor de samenleving vormen.

Volgens de PvdA, die het voortouw neemt bij het initiatiefwetsvoorstel, voelen de motorclubs zich 'onaantastbaar' en lappen ze alle regels aan hun laars. "De dekmantel dat ze een gezamenlijke hobby uitvoeren gelooft niemand meer", aldus Kamerlid Attje Kuiken.



Van een gevaar voor de samenleving is sprake als leden van een club 'hun wandaden structureel in het kader van de vereniging plegen, en als de vereniging hier niets tegen doet', zo lichten PvdA, CDA, VVD, ChristenUnie en SGP het plan toe. Een motorclub die door de minister wordt verboden kan dan wel nadien naar de rechter stappen.



D66 vindt voorstel voorbarig

De PvdA weet behalve de SGP dus ook drie regeringspartijen aan haar zijde. De vierde coalitiepartij, D66, wil criminele motorclubs ook verbieden, maar vindt dit voorstel voorbarig. Volgens de sociaal-liberalen heeft het Openbaar Ministerie immers recent successen geboekt met een verbod op twee motorclubs.



"Maar die zijn door de rechtbank verboden", benadrukt een woordvoerder. "In het initiatiefwetsvoorstel krijgt de minister de bevoegdheid alle rechtspersonen te verbieden en is er pas achteraf controle door een rechter. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan."



OM onderzoekt verbod op No Surrender

Het Openbaar Ministerie gaf eerder al aan een verbod op motorclub No Surrender te onderzoeken. De captain van de motorclub, Henk Kuipers, werd op 12 december opgepakt op verdenking van mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal met geweld en valsheid in geschrifte. Later voegde de politie ook het leidinggeven aan een criminele organisatie aan het rijtje met verdenkingen toe. Kuipers zit nog altijd vast.