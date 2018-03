'En toen was Koert er niet meer'

ASSEN/GEES - "De man lag op de overloop. Het was horror om dat te zien. Ik zag allemaal snoeren en overal lag bloed." Verdachte Yero V. (22) deed vanmiddag een boekje open over zijn rol tijdens de overval op Koert Elders en zijn vriendin in Gees. De 69-jarige Elders was vastgebonden met elektriciteitskabels en kledingstukken om zijn enkels en hals.

De Antwerpenaar blijkt de enige te zijn die heeft bekend dat hij een van de daders is, bleek vanmiddag tijdens de eerste dag van het strafproces. Over zijn mededaders wil hij niks verklaren.Via het balkon aan de voorkant van het huis van Elders kwamen de drie overvallers volgens V. op 30 juni 2016 rond vijf uur 's ochtends binnen, via de balkondeuren die open stonden. Eenmaal binnen kreeg hij van zijn mededaders de opdracht op zoek te gaan naar 'de vrouw' die in huis zou zijn."Twintig minuten voor we naar binnen gingen, werd er gezegd dat er mogelijk mensen thuis waren. Ik ben toch meegegaan en dat neem ik mezelf kwalijk", verklaarde V. bij de rechter-commissaris. Vorige week legde hij daar zijn bekentenis af. Vandaag in de rechtszaal voegde hij daar weinig aan toe.Hij was de man die met Elders' vriendin meeliep naar de kluizen en geld eiste, terwijl de anderen met Elders in gevecht waren. Een vuurwapen had hij niet, vertelde hij de rechters. Volgens Elders' vriendin werd ze wel met een wapen bedreigd. De man nam volgens haar meerdere dikke enveloppen met geld en ook goud en juwelen mee.De politie vond de vriendin van Elders volledig overstuur in de woning, een kwartier nadat ze 112 had gebeld. Ze vertelde hoe ze zag dat twee mannen met haar vriend Koert aan het vechten waren, toen zij die ochtend zijn slaapkamer binnenkwam. Hij was gewond en had een snoer om zijn nek. Terwijl zij naar de kluizen moest, ging het gevecht boven door.Voordat de daders vluchtten bond V. haar ook vast, in de badkamer. De riem waar ze mee vastgebonden werd, zat niet al te strak en daardoor kon ze zichzelf bevrijden. Haar zwaargewonde vriend lag nog vastgebonden op de overloop. Om de snoeren los te maken, haalde ze een schaar, maar toen ze terugkwam, was Elders niet meer bij kennis. Ze verklaarde dat ze hem nog probeerde te reanimeren. "En toen was Koert er niet meer."Yero V. had kort voor de overval in Gees de enkelband, die hij droeg na een eerdere veroordeling in België, doorgeknipt. Hij bekende in de rechtbank in Assen ook dat hij vier dagen voor de overval in Gees met anderen een inbraak bij een bedrijf in Arnhem had gepleegd. Daar werd onder meer een kluis met onbekende inhoud buitgemaakt.V's DNA werd gevonden in de woning van Elders in Gees, net als dat van Abdelhak B. (28) uit Amsterdam en Anouar K. (27), een Belg die destijds ondergedoken zat in Nederland, zoals die zelf verklaarde. Hij was vertrokken uit België om een gevangenisstraf te ontlopen. In Gees zegt hij niet te zijn geweest.Ook Abdelhak B. uit Amsterdam ontkent dat, ondanks de DNA-sporen en twee telefoons van hem die tijdens de overval contact maakten met masten in Zwinderen en Oosterhesselen. B. zegt alleen gereedschap, handschoenen en tape te hebben afgegeven aan medeverdachten V. en Fidan J. op een carpoolplaats bij Zwolle, een paar uur voor de overval.J. ontkent iedere betrokkenheid. Wel verklaarde hij dat hij de andere drie verdachten kent. De verdachten lijken elkaar allemaal te kennen uit het criminele circuit.Morgen om 12.00 uur gaat de rechtszaak verder.