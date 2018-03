Positieve reacties bij eerste inloopbijeenkomst over verdubbeling N34

Deel dit artikel:











De inloopbijeenkomst over de verdubbeling van de N34.

ERM - Bij de eerste inloopbijeenkomst over de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 waren vanavond vooral positieve reacties te horen. Zo’n honderd belangstellenden kwamen naar de bijeenkomst in Erm. Vooral de betere veiligheid was voor bezoekers een positief punt.

De provincie heeft besloten de N34 tussen Coevorden en Holsloot en tussen Emmen-West en de Frieslandroute te verdubbelen. Het deel tussen Emmen-West en Holsloot (aansluiting A37) is in het verleden al verdubbeld.



'Goed voor de bereikbaarheid'

"Ik vind het een goede ontwikkeling", zegt een man, die zich over de kaarten buigt. "Het is goed voor de bereikbaarheid, maar zeker ook voor de veiligheid. De N34 is nu best een gevaarlijke weg. Straks kun je veilig inhalen."



De bijeenkomst in Erm trok vooral mannelijke bezoekers. Eén van de weinige vrouwen heeft een wat dubbel gevoel. "Als automobilist ben ik blij met de verdubbeling. Maar als inwoner van Erm heb ik ook wel zorgen. Want ik denk dat er straks meer verkeer door Erm gaat, vanwege de veranderingen bij Emmen-West."



Nog een aantal bezwaren

Er lopen nog wat bezwaren tegen de verdubbeling, maar de provincie hoopt volgend jaar met de verdubbeling van de N34 te kunnen beginnen. Morgenavond is er nog een tweede inloopbijeenkomst. Die is tussen 16.00 uur en 20.00 uur bij zaal Cornelis in Dalen.