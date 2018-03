Deel dit artikel:











Borger-Odoorn wil op termijn openbaar en christelijk onderwijs in één school Het gemeentehuis in Exloo (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

EXLOO/VALTHERMOND - Het college van Borger-Odoorn voorziet dat binnen nu en tien jaar de eerste openbare en christelijke scholen samen in één nieuw schoolgebouw onderwijs gaan verzorgen. "We leggen dat niet op, maar de neuzen staan wel steeds meer in die richting", aldus wethouder Albert Trip.

Geschreven door Steven Stegen

Het samenvoegen van openbaar en christelijk onderwijs is geen doel op zich. "Maar we moeten als gemeente wel naar de toekomst kijken. Daarbij zijn het aantal leerlingen en de staat waarin sommige schoolgebouwen zich bevinden van belang. Het lijkt mij denkbaar dat er binnen nu en tien jaar gezamenlijke nieuwe scholen in Valthermond, 2e Exloërmond en Nieuw-Buinen komen", aldus de D66-wethouder.



Financiering nog niet rond

Volgens Trip staan de schoolbesturen niet afwijzend tegenover de plannen. Maar de financiering is nog verre van rond. Sluiting van scholen, vanwege dalende leerlingaantallen, is volgens Trip op korte termijn niet aan de orde. "Alleen over de school in Drouwen is op dat punt wel wat zorg."



De veelgenoemde krimp lijkt af te vlakken. "We hebben nu rond de 1.800 leerlingen in onze gemeente op de basisschool. We verwachten de komende tien jaar een daling van tien procent. Het lijkt erop dat we de grootste krimp hebben gehad", aldus Trip.