Meerderheid De Wolden ziet extra asfalt wel zitten

DE WOLDEN - In de gemeente De Wolden is er discussie over of de N48 moet worden verdubbeld en of de A28 zesbaans moet worden. Tijdens het verkiezingsdebat bij RTV Drenthe werd duidelijk dat de meeste partijen wel iets in deze plannen zien.

Mochten de plannen doorgang vinden, dan betekent dat dat De Wolden omringd wordt door flink wat extra asfalt. Kritiek op dit idee is vooral dat er zo meer fijnstof vrijkomt en dat de toename van het verkeer tot geluidsoverlast zou leiden.Albert Haar van D66 kijkt vooral positief tegen het extra wegdek aan. "Er is niks vervuilender dan stilstaand verkeer. En er wordt wel gepraat over fijnstof en geluidsoverlast, maar over zes of tien jaar rijden we allemaal in elektrische auto's. We zitten dan in een andere fase", doelt hij op de ontwikkelingen die er op dat gebied dan misschien gemaakt zijn. "Maar wel met een dubbele zesbaans A28 en verdubbelde N48. Heerlijk."Gemeentebelangen De Wolden is een van de partijen die zich hierbij aansluit. Jan ten Kate wijst op de weg tussen Meppen en Cloppenburg , die in de toekomst waarschijnlijk verdubbeld wordt. "Dat betekent dat er ook meer verkeer komt op de A28. En om het niet stil te laten staan in De Wolden, vinden wij dat de A28 verbreed moet worden." Het verdubbelen van de N48 is volgens Ten Kate belangrijk om zo de economische regio Twente dichter bij Drenthe te kunnen halen.Er moet dan wel eerst goed worden gekeken naar Zuidwolde, merkt het CDA op. Dat dorp heeft volgens Karin Brouwer momenteel al last van het verkeer van de N48. "Een verdubbeling zou misschien kunnen, maar dan moet er wat ons betreft onderzocht worden wat er mogelijk is met geluidschermen." De PvdA stemt daarmee in. "Voor ons is dit om die reden geen uitgemaakte zaak", benadrukt Mark Turksma.GroenLinks kijkt anders tegen de kwestie aan. "Allemaal op de fiets gaan, zou een mooi plan zijn", grapt Imke Berghuis. "We zijn dan ook niet per se voor. We willen eerst de onderzoeken afwachten en hopen tot die tijd dit nog even buiten de deur te kunnen houden.""Wij zijn voor de doorstroming en verbreding, maar het is een rijksweg en een provinciale weg", zegt Mirjam Pauwels van de VVD. "Dat betekent dat wij hier niet over gaan. Maar via onze lijnen richting Den Haag gaan wij fors op deze lobby inzetten." De ChristenUnie schaart zich ook achter de plannen. "Het zou een heel goede zaak zijn. Er gaat meer verkeer komen en dat houden wij niet tegen", stelt Jaap Wiechers.RTV Drenthe zendt vanaf vandaag iedere dag om 17.15 uur een verkiezingsdebat uit, waarin een van de twaalf Drentse gemeenten centraal staat. Morgen is het de beurt aan de gemeente Aa en Hunze.Meer lezen over de gemeenteraadsverkiezingen? Kijk dan hier op de pagina Drenthe Kiest