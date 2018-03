Deel dit artikel:











Overtuigend Alcides naar kwartfinale beker Alcides bekert overtuigend door (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Alcides heeft zich overtuigend geplaatst voor de kwartfinale van de districtsbeker. In Leeuwarden werd LAC Frisia 1883 met 5-0 verslagen.

In een aantrekkelijk begin van de wedstrijd kregen de Friezen de eerste grote kans, maar opende Alcides de score. Wahid Shimeri beloonde een goede loopactie met de openingstreffer.



Binnen het kwartier kwam Alcides op een 2-0 voorsprong. Een prachtige aanval over de linkerkant en een mooie voorzet werd door Ryan Luyckx prima binnen gekopt.



Eenvoudig

De thuisclub probeerde voor rust nog terug in de wedstrijd te komen, maar de Meppelers bleven eenvoudig op de been.



Tien minuten na rust besliste Frank Fokke de wedstrijd. De lange aanvaller rondde een goede counter uitstekend af (0-3). Niet veel later verzuimde Fokke zijn tweede van de avond te scoren. Zijn schot ging net voorbij het Friese doel.



Tevreden

In de slotfase bepaalde invaller Kevin van Dijk, uit een strafschop en een afstandsschot, de eindstand op 0-5 en bekert Alcides overtuigend door in de districtsbeker.



Trainer Wilko Niemer keek zeer tevreden terug. "De beker is zeer belangrijk voor ons en we speelden vandaag een zeer goede wedstrijd. We willen ons plaatsen voor de halve finale en dus een plek in de KNVB beker."