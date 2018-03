Drenthina redt het niet in Dokkum: uit de beker

VOETBAL - Drenthina is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de 1/8e finale van de noordelijke districtsbeker. De ploeg van trainer Gerrie Benes ging bij Be Quick Dokkum met 4-0 onderuit.

Het duel stond al twee keer eerder op het programma, maar werd vanwege de gesteldheid van het veld in Dokkum beide keren afgelast.De zaterdagtweedeklasser uit Emmen keek bij rust al tegen een 3-0 achterstand aan. De uitslag was geflatteerd, want de groen-witten gaven de goals gemakkelijk weg. Toch was de zege voor Be Quick Dokkum wel 'terecht', aldus onze correspondent in Friesland.Voor een plek bij de laatste 8 speelt Be Quick Dokkum uit bij VC Trynwalden. Wanneer dat duel gespeeld wordt is nog niet bekend.