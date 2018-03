Hoogeveen koopt Maxx Sports voor ijsbaan: eigenaar kwaad

HOOGEVEEN - Het evenementen- en tennisbanencomplex Maxx Sports is voor 725.000 euro aangekocht door de gemeente Hoogeveen. De gemeente heeft de grond nodig voor de ontwikkeling van een kunstijsbaan en een nieuw overdekt zwembad.

Maxx Sports ligt in het Bentinckspark, aan de rand van het centrum. De gemeente heeft daar verscheidene sportvoorzieningen geconcentreerd, waaronder topsporthal Activum.Max Jacobsen is eigenaar van Maxx Sports. Hij beklaagt zich over de wijze waarop de aankoop door de gemeente tot stand is gekomen. Jacobsen: "Ze hebben me uitgerookt." Wethouder Jan Steenbergen geeft aan nog niet te willen reageren."Achter mijn rug om is de gemeente met een belachelijk bod gekomen bij mijn bank en die heeft ermee ingestemd. Nu biedt de gemeente minder dan de helft van de WOZ-waarde die de gemeente zelf heeft vastgesteld. Ik had vorig jaar nooit tegen de gemeente moeten zeggen dat ik het complex wel wil verkopen omdat het financieel niet zo goed gaat”, zo verklaart Jacobsen.Hoogeveen en Jacobsen raakten met elkaar in gesprek in 2015 bij Maxx Sports, waar de stichting Kunstijsbaan Hoogeveen e.o. haar plannen wereldkundig maakte. De stichting kreeg op 31 maart 2017 het plan financieel rond toen de gemeente zich garant stelde voor tien miljoen euro aan toegezegde bedrijfsbijdragen.Daarmee hengelde Hoogeveen ook de felbegeerde provinciale subsidie van 5 miljoen euro binnen. Assen viste achter het net.Jacobsen heeft veel kritiek op de gang van zaken rond de ijsbaanontwikkeling. "Ik noem het een proces van liegen, bedriegen en traineren. In 2015 kondigde Hoogeveen de ijsbaan met veel tamtam aan. In 2016 hebben ze het laten lopen en moest de stichting het zelf doen. En als in 2017 het besluit van de provincie in het voordeel van Hoogeveen uitvalt, dan denkt de wethouder: 'Ik koop de grond van Maxx erbij'."Afgelopen november schortte Jacobsen de besprekingen met de gemeente over de ontwikkeling van de kunstijsbaan op. Hij zegt schade te ondervinden van een artikel in Dagblad van het Noorden, dat van wethouder Jan Steenbergen hoorde dat de gemeente op zijn grond een zwembad wil bouwen tegelijk met de kunstijsbaan. Steenbergen ontkent dat te hebben gezegd. Jacobsen: "Er liepen toen onmiddellijk drie grote partijen bij me weg die een groot evenement in 2018 bij me wilden organiseren. Mijn reserveringsboek is leeg geraakt."Financieel kwam Jacobsen klem te zitten. Hij beweert dat de gemeente Hoogeveen vervolgens gewacht heeft tot ze zijn complex voor een laag bedrag in handen kon krijgen.Na de openbaring van het conflict met de gemeente Hoogeveen zocht Jacobsen nog steun bij de gemeenteraad. Hij bereikte er niets mee. "De raad heeft in december in een besloten vergadering een geheimhoudingsplicht afgesproken. Zij kunnen niks meer zeggen." Uiteindelijk moest Jacobsen wel instemmen met het overnamebedrag, omdat zijn bank hem geen keus liet.