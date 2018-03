Linda de Vries stopt met schaatsen

Deel dit artikel:











SCHAATSEN - Linda de Vries uit Smilde zet een punt achter haar schaatscarrière. De 30-jarige schaatsster van Plantina greep dit seizoen net naast een ticket voor de Olympische Spelen van Pyeongchang en het WK allround dat komend weekend in Amsterdam wordt verreden.

"Ik heb prestaties nodig om het leuk te blijven vinden en dat valt een beetje weg. Dan is het ook wel een keer klaar", zegt De Vries. "Het is een heel moeilijke beslissing geweest. Ik vind het leven als topschaatsster het allerleukste leven dat er is, denk ik. Ik ben best even verdrietig geweest over deze beslissing en het heeft ook best even pijn gedaan."



'Het is klaar'

Toen ze bij het NK allround tweede werd en net naast een ticket greep voor het WK allround in Amsterdam wist ze definitief dat ze wilde stoppen. "Na m'n vijf kilometer heb ik in Thialf al wat extra gezwaaid naar het publiek omdat ik me toen al realiseerde dat het waarschijnlijk de laatste keer zou zijn dat ik in een vol Thialf zou rijden als schaatser. Daar heb ik wel van genoten. En toe zei ik na afloop: het is klaar."



Pas schaatsster vanaf haar vijftiende

De Vries heeft talent voor bewegen. Als talentvolle turnster en tennisster viel ze op. Maar omdat ze in het tennissen niet de absolute top zou kunnen halen was het nota bene haar tennisleraar die haar adviseerde om te gaan schaatsen. Pas op haar vijftiende stapte ze op het ijs en boekte ze snel vooruitgang.



Mooie erelijst

Ze won in 2012 brons op de 1.500 meter tijdens het WK afstanden. Daarnaast werd ze tijdens datzelfde toernooi wereldkampioen op de ploegenachtervolging. Een jaar later pakte ze in een volgepakt Thialf zilver op het EK allround. In 2015 volgde nog een bronzen medaille op het EK. Ondanks deze mooie erelijst denkt ze zelf niet dat ze alles uit haar carrière heeft gehaald.



"Ik denk dat dat nog wel een poosje pijn gaat doen. Dat ik niet alles heb kunnen laten zien wat er in mij zit. Dat wat ik op trainingen kon laten zien, kon ik niet altijd op wedstrijden tonen. Ik denk dat dat te maken heeft met vorm. Ik was dit jaar structureel goed, maar niet goed genoeg."



ALO-diploma halen en dan?

Voor het WK allround van komend weekend in Amsterdam is De Vries reserve. Hetzelfde geldt voor de wereldbekerfinale in Minsk. Daarna zit haar leven als schaatsster er definitief op en gaat ze eerst haar ALO-diploma halen. Voor haar verdere leven liggen alle wegen nog open.



"Ik vind het schaatsen ook mooi. Als ik daar in terecht zou komen dan zou ik dat hartstikke leuk vinden. Maar ik vind überhaupt sportende kinderen, jeugd of volwassenen leuk om te helpen. Ik kijk wel wat er op mijn pad komt", besluit De Vries.