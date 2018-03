Deel dit artikel:











Brand in gebouw GGZ Emmen De brand was in een gebouw van de GGZ (foto: Van Oost Media) Het is nog onduidelijk wat er in brand stond (foto: Van Oost Media)

EMMEN - In een GGZ-gebouw aan de Boermarkeweg in Emmen is vanavond brand uitgebroken.

De brandweer had de brand al snel onder controle. Daarvoor werd de brand al ontdekt door de beveiliging, die ook al bezig was met blussen.



Wat er precies vlam vatte en hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Er raakte verder niemand gewond.