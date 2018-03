Deel dit artikel:











Gesteggel over windmolens in Emmen duurt voort: partijen niet om tafel Het gesteggel over windmolens in Emmen kent nog geen einde (foto: Pixabay.com) Wethouder René van der Weide twee jaar geleden met omwonenden (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Het gesteggel rond de bouw van windmolens op drie locaties in de gemeente Emmen lijkt nog lang niet ten einde.

Geschreven door Janet Oortwijn

Vandaag werd bekend dat initiatiefnemer Jeroen Deddens uit Nieuw-Dordrecht, die windmolens bij Nieuw-Weerdinge onder de naam Energiepark Pottendijk wil plaatsen, niet meer met Raedthuys en Yard om tafel wil. Dit blijkt uit een brief- en mailwisseling tussen beide partijen en de gemeente Emmen. Het geplande overleg in Zwolle gaat daarom niet door.



'150 meter, niet hoger'

Deddens wil enkel met hen om tafel als zij het eens zijn met de voorwaarden uit de zogeheten structuurvisie. En dat is: geen windmolens hoger dan 150 meter, mits omwonenden het daarover eens zijn (en die zijn dat niet). Raedthuys en Yard vinden dat binnen de huidige ontwikkelingen op windmolengebied nu niet meer haalbaar.



'Overleg heeft geen zin'

Wim Stapel, adviseur en woordvoerder van Deddens, schrijft in een mailwisseling dat een overleg dan geen zin heeft. Raedthuys en Yard vinden dat opmerkelijk, omdat zij al eerder kenbaar hebben gemaakt binnen die voorwaarden denken niet verder te kunnen met hun project. Ook willen zij graag van Deddens weten hoe hij denkt dat Energiepark Pottendijk rendabel kan zijn met windmolens van maximaal 150 meter hoog.



Hoe zat het ook alweer?

De ontwikkelaars in het gebied voor de drie locaties (Pottendijk, N34 en Zwartenbergerweg) zaten regelmatig om tafel met de drie bewonersplatforms. Eind oktober vorig jaar is dit overleg door de ontwikkelaars in het gebied, waaronder ook Deddens, gestaakt.



Deddens is toen op eigen houtje verder gegaan en leverde begin januari een plan in bij de gemeente Emmen voor zes tot acht windmolens beneden de 150 meter, in combinatie met zonnepanelen. Dit zette kwaad bloed bij Raedthuys en Yard, die van niks wisten. De gemeente Emmen verleent medewerking aan het plan van Deddens voor Energiepark Pottendijk.



Nieuw plan

Raedthuys en Yard beraden zich nu op een vervolgstap. "Nu het afronden van het gebiedsproces blijkbaar geen voorwaarde is van medewerking aan een initiatief, overwegen wij ook een plan in te dienen", schrijven de windmolenbouwers aan de gemeente.



In totaal ligt er een doelstelling van 95,5 MegaWatt voor Emmen. Het streefjaar 2020 wordt al niet meer gehaald, dit wordt eerder 2022 of nog later.