Raadsleden Coevorden blikken met wisselend gevoel terug op afgelopen vier jaar

COEVORDEN - Geen besluiten, maar wel uiteenlopende terugblikken op de afgelopen bestuursperiode. Daarover ging het vooral bij de laatste officiële raadsvergadering van de huidige raadsleden. En er was enige weemoed, want sommige raadsleden keren op eigen verzoek in elk geval niet terug na de verkiezingen.

Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor Herman Scholte van het Progressief Akkoord Coevorden. Met onderbrekingen was hij tien jaar volksvertegenwoordiger in Coevorden. “Maar het is goed dat ik plaats maak voor de jongere garde”, zegt Scholte terwijl hij even na half elf op dinsdagavond de jas aantrekt.Een beetje dubbel is het wel, erkent Scholte. “Het is mijn besluit. Maar als je dan de agenda voorbij ziet komen van de eerste commissievergadering na de verkiezingen, dan denk je wel, shit. Daar ben ik dus niet bij.” Ook VVD’er Geert Roeles had zijn laatste raadsvergadering . De VVD-prominent kan terugkijken op een politieke loopbaan van 32 jaar.Bij het terugblikken op de voorbije vier jaar waren de coalitiepartijen BBC, PvdA en CDA erg positief. Ze wezen er op dat Coevorden weer financieel gezond is, al heeft dat wel offers gevraagd. Maar bij de oppositie waren er ook kritische geluiden. Zo stelde VVD-raadslid Irma IJdens dat het huidige college maar weinig zelf in gang heeft gezet. Henk Bouwers van Gemeentebelangen hekelde het slechte onderhoud van wegen en groen. Hij vindt dat de coalitie is doorgeslagen in het bezuinigen.