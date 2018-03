Opnieuw minder autodiefstallen in Drenthe

ASSEN - Het aantal diefstallen van personenauto's is vorig jaar verder gedaald. In 2017 werden 75 auto's gestolen in Drenthe, tien minder dan het jaar daarvoor.

In Assen en Emmen zijn vorig jaar de meeste auto's gestolen: beide 20. Van de 75 geregistreerde autodiefstallen in onze provincie zijn 15 teruggevonden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek . In 2010 werden er nog 165 auto's gestolen in Drenthe.In Zuid-Limburg en rondom de grote steden werden vorig jaar relatief de meeste personenauto's gestolen. In totaal noteerde de politie vorig jaar 8.670 autodiefstallen in heel Nederland, wat neerkomt op gemiddeld zo'n 24 per dag.Tussen 2010 en vorig jaar daalde het aantal auto's dat afhandig werd gemaakt vrijwel onophoudelijk: acht jaar geleden noteerde de politie nog bijna 14,5 duizend autodiefstallen. Daarmee daalde het aantal autodiefstallen met veertig procent, terwijl het aantal auto's in Nederland juist met acht procent steeg.