GIETEN - Een 23-jarige automobilist uit Stadskanaal moest gisteren zijn rijbewijs inleveren. Hij reed 66 kilometer te hard.

Agenten zagen de man rijden op de N33 bij Gieten. Hij reed daar 147 kilometer per uur. De politie volgde de man op de N374. Daar werd zijn snelheid na correctie vastgesteld op 146 kilometer per uur. Op de N374 is 80 kilometer per uur toegestaan.