​Muziekcoöperatie Meppel wil vaste subsidie van gemeente

MEPPEL - Het is voorbij voor de Muziekcoöperatie Meppel. Althans voorlopig. Het geld is op dus kunnen er geen kwaliteits-popconcerten met landelijk bekende artiesten in Meppel meer worden georganiseerd.

Afgelopen zaterdag was het laatste concert met optredens van de Groninger zanger Bas Schröder en Tim Knol. De Muziekcoöperatie kreeg twee tijdelijke opstartsubsidies van de gemeente, maar krijgt geen permanent geld. De organisatie vindt dat ze zich inmiddels bewezen hebben en wil opgenomen worden in het gemeentelijke cultuurbeleid.Cultuurwethouder Henk ten Hulscher draagt de Muziekcoöperatie een warm hart toe. Hij kwam zaterdag zelf kijken bij het optreden van Tim Knol. Maar wat de wethouder betreft krijgt de Muziekcoöperatie geen permanente financiering. Hij denkt dat de Muziekcoöperatie een heel eind moet kunnen komen door een beroep te doen op de 500 eigen leden. Ook pleit hij voor meer samenwerking met bijvoorbeeld schouwburg Ogterop en Scala.Morgen komt de Muziekcoöperatie aan de orde in de gemeenteraad van Meppel. De Provincie Drenthe heeft een ton subsidie klaar liggen om de popcultuur in Drenthe verder te ontwikkelen. Want daarmee is het maar karig gesteld. Poppodium Apollo in Emmen is gestopt , De Muziekcoöperatie Meppel ligt stil. Het Podium in Hoogeveen programmeert wel popmuziek en heeft oefenruimtes voor jonge bands, maar is geen volwaardig poppodium.Van Slag in Borger programmeert breed, want moet ook haar eigen broek ophouden. PvdA-Statenlid Rudolf Bosch wil zich hard gaan maken voor meer popcultuur in Drenthe en dus ook voor de Muziekcoöperatie.Geldproblemen zijn niet het enige waar de Meppeler Muziekcoöperatie mee worstelt. De laatste tijd zit de coöperatie in het monumentale gymlokaal van de oude Rijks Scholen Gemeenschap. De schoolgebouwen zijn verkocht aan projectontwikkelaar Schavast die er appartementen in gaat bouwen . Maar niet in de oude gymzaal, daar wil Schavast best een maatschappelijke invulling aan geven. De Muziekcoöperatie hoopt dat als ze kunnen doorstarten dat op de huidige plek kan.Tim Knol en de Groninger zanger Bas Schröder gaven voorlopig het laatste concert bij de Muziekcoöperatie Meppel. Bekijk hieronder een stukje van het optreden.