Gewapende overval op ouder echtpaar in Hoogeveen Gewapende overval op ouder echtpaar (foto: RTV Drenthe)

Ze zaten in de woonkamer toen een jonge man via de niet afgesloten achterdeur binnenkwam. Hij bedreigde het paar met een wapen en dwong ze een portemonnee met geld af te geven.Daarna ging de overvaller er lopend vandoor in de richting van het Burgemeester Tjalmapark.