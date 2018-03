Moeder Sharleyne deze maand opnieuw voor de rechter

HOOGEVEEN/ASSEN - De moeder van Sharleyne, het meisje dat in juni 2015 van een flat in Hoogeveen viel, staat op 29 maart opnieuw voor de rechter.

De zaak wordt niet inhoudelijk behandeld. De rechters zullen de stand van zaken doornemen en eventueel een zittingsdatum plannen. De moeder van Sharleyne, Hélène J., werd op in oktober vorig jaar opnieuw opgepakt, nadat ze eerder was vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs.De moeder werd direct na de dood van het meisje als verdachte gezien, maar justitie liet haar gaan. De vader van Sharleyne liet het daar niet bij zitten en startte een procedure. Het Hof in Leeuwarden oordeelde dat het Openbaar Ministerie de moeder alsnog moet vervolgen.In een eerdere pro-formazitting liet het Openbaar Ministerie weten dat de moede r stomdronken was in de nacht dat haar dochter van de flat viel. Hélène J. heeft het meisje volgens justitie eerst gewurgd en daarna van de flat gegooid.