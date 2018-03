Stratencircuits Formule 1 krijgen voorkeur boven TT Circuit

FORMULE 1 - De directie van de Formule 1, het Formula One Management (FOM) geeft voor nieuwe Grand Prix-locaties eerst de voorkeur aan stratencircuits. De kans dat de F1 op korte termijn al naar Assen komt is daarmee kleiner geworden.

Volgens TT-voorzitter Arjan Bos wordt 2019 heel moeilijk om de race in Assen op de kalender te krijgen. "We richten ons nu vooral op 2020 of 2021. Het voornaamste doel blijft om weer een Nederlandse Grand Prix te krijgen", zegt Bos tegen De Telegraaf Volgens de krant lijken op dit moment de stratencircuits van Kopenhagen, Hanoi, Miami en Buenos Aires betere papieren te hebben voor een entree op korte termijn.Eind januari werd bekend dat de kans dat de Formule 1 naar Assen komt een stuk groter is geworden. Het TT Circuit heeft een positieve beoordeling gekregen van autosportfederatie FIA. De resultaten van het onderzoek van de provincie en de gemeente Assen over de mogelijke komst van de Formule 1 naar Assen worden later deze maand verwacht.