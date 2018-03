Deel dit artikel:











Vermilion houdt zich aan de regels bij gaswinning in Wapse Vermilion mag door met de winning van gas in Wapse (foto RTV Drenthe)

WAPSE - De winning van bijna 500.000 kubieke meter aardgas per dag door Vermilion Oil & Gas bij Wapse kan doorgaan. Dat heeft de Raad van State besloten.

Geschreven door Andries Ophof

En daarmee blijft de vergunning die de toenmalige minister van Economische Zaken in juni 2015 aan Vermilion had verleend voor gaswinning aan de Noordenveldweg in de buurt van Wapse staan.



Verkeerde manier van meten

Milieudefensie stelde tegen de vergunningen beroep in bij de rechtbank Noord-Nederland. Volgens Milieudefensie had een zogenoemd 'milieueffectrapport' moeten worden opgesteld. Zo’n rapport brengt de milieugevolgen van de activiteit in beeld. Zo’n rapport is verplicht als er meer dan 500.000 kubieke meter gas per dag wordt gewonnen. De minister gaat ervan uit dat de te winnen hoeveelheid gas die grens in dit geval niet overschrijdt.



De twee partijen hebben discussie over welke manier van meten van gaswinning je moet gebruiken. Milieudefensie vindt dat je moet werken met kubieke meters gas. De minister gebruikt de volume-eenheid Normaal m3 (Nm3), het volume van gas bij een temperatuur van 0 graden Celsius bij een druk van 1 atmosfeer.



Als de methode van Milieudefensie wordt gebruikt, dan wordt de wettelijke grens van 500.000 kubieke meter wel overschreden volgens Milieudefensie. Bij de meetmethode van de minister niet. In januari 2017 vond de rechtbank overigens nog dat Milieudefensie gelijk had en vernietigde de vergunningen.



Vermilion mag door

Vermilion en de toenmalige minister van Economische Zaken hebben in hoger beroep van de Raad van State nu gelijk gekregen. In de regeling die bepaalt wanneer een milieueffectrapport moet worden opgemaakt, het Besluit milieueffectrapportage, staat niet wat onder 'kubieke meter' moet worden verstaan. Daarom biedt dat Besluit de ruimte om uit te gaan van Nm3, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.



De vergunning blijft nu in stand. Vermilion mag maximaal bijna 500.000 kubieke meter gas per dag winnen bij Wapse. In juli 2017 besloot de minister de gaswinning bij Wapse te verdrievoudigen tot 1.500.000 kubieke meter per dag, maar daar gaat deze uitspraak niet over. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft alleen betrekking op de vergunningen uit juni 2015.