Meerdere gegadigden voor Aarde, Water, Huis

ASSEN - Er zijn meerdere serieuze gegadigden die zich hebben gemeld voor het kunstwerk 'Aarde, Water, Huis' van kunstenaar Jan Jacobs Mulder.

Het kunstwerk heeft bijna vijfentwintig jaar bij het station van Assen gestaan maar kan nu gratis worden opgehaald bij de Werkgroep Monumentale Kunst. Het kunstwerk moest wijken voor de bouw van een nieuw station in Assen."Meerdere mensen hebben zich gemeld. Hier zitten een aantal serieuze opties bij. Ook uit Drenthe. Ik denk dat er met een aantal weken duidelijkheid is of het kunstwerk hier kan blijven", zegt Norman Vervat van de Werkgroep Monumentale Kunst.Het kunstwerk is gratis af te halen, maar gaat de nieuwe eigenaar toch wel wat geld kosten. Het 15 meter hoge kunstwerk moet verplaatst worden en heeft een fundering nodig. Ook zal het schoongemaakt moeten worden en opnieuw geschilderd.Een initiatief om het kunstwerk naar Annerveenschekanaal te halen, sneuvelde bijvoorbeeld door de kosten die er mee gemoeid zijn.