Deel dit artikel:











Een jonge bosuil op de uitkijk Dit uilskuiken is een paar weken oud (Foto: RTV Drenthe)

Het is nog maar net lente en dit uilskuiken is al op verkenningstocht. Het is een jonge bosuil en hij zit op het landgoed Overcingel in Assen.

Het is niet precies te zeggen hoe oud het uilskuiken is. Een week of drie? Bosuilen broeden heel vroeg in het jaar, dus het zou best kunnen dat zijn ouders al begonnen zijn in januari. Daarna duurt het nog een maand voor de eieren uitkomen.



Maar één keer

Een paartje bosuilen broedt één keer per jaar en heeft dan een legsel van 2 tot 4 eieren. Waarschijnlijk is dit uiltje het eerste want er zijn nog geen broertjes of zusjes gezien.



Oogjes toe

Het lijkt net alsof dit jong zijn ogen dicht heeft maar ondertussen houdt hij alles goed in de gaten: als je onder zijn boom door loopt, volgt hij je nauwgezet. Zijn ouders zijn nog niet gezien maar die zitten vast ergens in de buurt...