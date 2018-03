Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 7 maart In de nieuwsminuut vandaag aandacht voor de 'zoutloze week' (foto: RTV Drenthe / Josien Feitsma)

Het nieuws in 1 minuut van woensdag 7 maart: Max Jacobsen, eigenaar van Maxx Sports in Hoogeveen, is boos op de gemeente.

We eten met z'n allen teveel zout. En omdat eten zonder zout ook prima smaakt, koken 100 restaurants de komende dagen zonder zout.



En de muziekcoöperatie Meppel heeft voorlopig z'n laatste concert georganiseerd. Het geld is op.