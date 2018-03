Deel dit artikel:











Veiligheidskundige MBO M/V

Voor verschillende projecten in het Noorden van Nederland zijn we op zoek naar veiligheidskundigen. Je onderzoekt en ziet toe op de veiligheid van arbeidssituaties in bedrijven en geeft op basis daarvan adviezen over mogelijke verbeteringen. Je loopt safetyrondes en stelt safetyprocedures op.

Het betreft een uitzendcontract voor minimaal een half jaar voor 40 uur per week.



De werklocatie is Groningen, Friesland, Drenthe.



Eisen: Diploma Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) met ervaring op projectbasis. Verder heb je ervaring met werkvergunningen en beschik je over rijbewijs B. Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, bent stressbestendig, flexibel en bent vaardig in het schrijven van rapporten.

Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in het Engels en Nederlands.



Geïnteresseerd? Stuur een mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacature: 1101018