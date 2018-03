Korps Mariniers helpt Drentse militairen door horrorkou

HAVELTE - Experts van het Korps Mariniers zijn de militairen van de Havelter brigade te hulp geschoten in Litouwen. Het Oost-Europese land wordt de laatste weken geteisterd door extreem winterweer.

Het is zelfs voor Litouwse begrippen extreem koud geweest in de omgeving van Rukla, waar de Nederlandse militaire gelegerd zijn: temperaturen onder de 20 graden onder nul en veel sneeuw. Om de kou het hoofd te kunnen bieden heeft de Nederlandse commandant in Litouwen een team van experts op het gebied van ‘koud-weer optreden’ naar het Oost-Europese land gehaald."Zij weten wat je wel en niet moet doen met dit soort kou", aldus een woordvoerder van Defensie. De mariniers verzorgden aanvullende praktische lessen aan de militairen en adviseerde de commandant over te nemen maatregelen.De uitrusting van de militairen bleek onvoldoende om de kou het hoofd te kunnen bieden. "Aanvullende uitrusting voor de ingezette Nederlandse militairen in Litouwen is noodzakelijk gebleken", aldus Defensie. Vanuit Nederland is aanvullende uitrusting de militairen gestuurd en ook in Litouwen heeft de eenheid spullen gekocht.Op dit moment verblijven ongeveer 250 militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. De eenheid maakt onderdeel uit van de zogenaamde enhanced Forward Presence, een NAVO-missie om landen in Oost-Europa gerust te stellen. Die landen voelen zich bedreigd na de Russische annexatie van De Krim in Oekraïne. De NAVO besloot daarop extra troepen in het gebied te stationeren.