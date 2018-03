Deel dit artikel:











Stefan (9) vertegenwoordigt Drenthe in Kinderjury Stefan namens Drenthe lid van Kinderjury (foto: Robert Jansema/RTV Drenthe)

ZUIDWOLDE - Kinderboekenschrijver Pieter Koolwijk was woensdagochtend te gast op basisschool Het Groene Hart in Zuidwolde. Hij verraste daar Stefan Reins (9) met de Drentse plek in de senaat van de Nederlandse Kinderjury.

Ieder jaar kunnen kinderen via de Kinderjury stemmen op hun favoriete boek van het jaar.



De Senaat

Honderden kinderen van zes tot en met twaalf jaar oud hebben gesolliciteerd voor de Senaat van de Nederlandse Kinderjury. Slechts twaalf kinderen, één uit iedere provincie, mogen toetreden.



De Senaat fungeert als spreekbuis van de Kinderjury. De leden van de Senaat werven in hun provincie stemmen voor het beste kinderboek. Daarna schrijven de kinderen een juryrapport over de vijf boeken met de meeste stemmen en reiken ze een eigen prijs uit: de Pluim van de Senaat.



Trots

Stefan is ontzettend trots op zijn benoeming. Net als wethouder Pauwels, die de scholier persoonlijk komt feliciteren. "Ik had het totaal niet verwacht, maar ik vind het wel heel leuk", vertelt Stefan.



Koolwijk overhandigde het kersverse Senaatlid een speciaal vestje met bijbehorende 'Drenthe Button'. Stefan, die in groep 5 zit, heeft de komende tijd een aantal keer overleg met de kinderen uit de andere provincies en is natuurlijk bij de uitreiking van de prijzen aanwezig. Na luid applaus van zijn klasgenoten werd de benoeming feestelijk gevierd met slagroomgebak.