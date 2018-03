DNA-match zette politie op spoor van verdachten Gees

ASSEN/GEES - DNA-sporen leidden de politie naar de verdachten van de gewelddadige woningoverval in Gees, waarbij de 69-jarige Koert Elders om het leven kwam.

De rechtbank toonde vandaag een tekening van de situatie waarin het lichaam van Koert Elders werd aangetroffen door de politie. Zijn benen waren bij elkaar gebonden met een telefoonsnoer, andere snoeren en een broek. Onder die kluwen werd door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) drie meter aan ducttape gevonden, met daarop DNA-sporen.De tekening die duidelijk moest maken waar de DNA-sporen waren aangetroffen was confronterend voor de familie van het slachtoffer. De rechter waarschuwde van tevoren dat mensen die dit niet wilden zien de zaal beter konden verlaten, maar iedereen bleef zitten. De kinderen en kleinkinderen van Elders, die de zitting vanuit een aparte ruimte volgden, kwamen naar de rechtszaal om de tekening te kunnen zien.De eerste verdachte die tegen de lamp liep door de DNA-sporen is Abdelhak B. (28) uit Amsterdam. De kans dat die van iemand anders zijn is één op een miljard stelt het NFI, maar B. ontkent ooit in Gees te zijn geweest.B. verklaarde gisteren dat hij de twee rollen ducktape heeft gegeven aan medeverdachten Fidan J. (25) en Yero V. (22). Om de rollen op te halen was hij van zijn woonplaats Amsterdam naar Den Haag gereden. De tape zou vervolgens overgedragen zijn op een carpoolplaats ten noorden van Zwolle. Op die carpoolplaats zou hij drie of vier stukken tape hebben afgescheurd. "Ik dacht dat ze een wiethuisje gingen bouwen of een ripdeal gingen plegen", aldus B.Het slachtoffer blijkt zich fors verzet te hebben tegen zijn belagers, blijkt uit onderzoek van de handen en nagels van Elders. Op zijn nagels wordt DNA gevonden van een man, automatische vergelijking met de DNA-databank levert geen match op.Later bij een handmatige vergelijking blijkt er alsnog een overeenkomst. Het DNA is afkomstig van Anouar K. (27). Een technische onvolkomenheid zorgt in eerste instantie voor de mismatch, zegt een deskundige van het NFI.Volgens K. heeft iemand zijn kleding gedragen en is hij zelf niet in Gees geweest. Hij heeft last van de huidziekte psoriasis en verliest daarom meer huidschilfers dan iemand anders.Verdachte Yero V. (22) kwam naar voren na een hit uit de Belgische DNA-databank. Op de ducttape waarmee Elders was vastgebonden, zat ook zijn DNA. V. ontkent bij de mishandeling en het vastbinden van Koert Elders betrokken te zijn geweest. Wel zegt hij een rol plakband mee naar binnen te hebben genomen.Het DNA van Fidan J. (25)., de vierde verdachte, werd niet aangetroffen in Gees. De zaak tegen de mannen gaat morgen verder.