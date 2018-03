Deel dit artikel:











Vrijwilliger van de maand: Henk Mulder zet zich in voor de jeneverbes Henk Mulder is coördinator van de Jeneverbesbrigade Kraloo (Foto: RTV Drenthe)

​Elke maand lopen we mee met één van de vele vrijwilligers die actief zijn in de Drentse natuur. Dit keer zijn we op bezoek bij Henk Mulder en zijn collega's op de Kraloërheide aan de rand van het Dwingelderveld.

Henk Mulder is coördinator van de Jeneverbesbrigade Kraloo.De brigade komt regelmatig samen om te klussen in de natuur. Met als enige doel de jeneverbes weer te laten zien.



Lucht en ruimte

Tien jaar geleden is de brigade begonnen. "Toen was het hier nog één groot, dicht bos", vertelt Mulder. "Maar de jeneverbes heeft lucht en ruimte nodig om te groeien. Dat hebben we hier gecreëerd."



En met succes. Jan Mager, een van de vrijwilligers, ziet dat er weer jonge bomen zijn. "En de oude staan er goed bij."



Behoud

De jeneverbes gaat Mager zo aan het hart, omdat het de enige conifeer is die van oorsprong uit Nederland komt. "Juist die ene soort die hier thuishoort, heeft het moeilijk. Het zou mooi zijn als de jeneverbes voor Drenthe behouden blijft."



Pieter Posthumus van Landschapsbeheer Drenthe is blij met de vrijwilligers. "Het is heel belangrijk dat vrijwilligers zich inzetten voor de jeneverbes. Zonder hen was de jeneverbes niet zo massaal in Drenthe aanwezig als nu het geval is."