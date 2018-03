Deel dit artikel:











Asser inbreker moet 5 maanden de cel in Cel voor inbraak in woning (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Een 20-jarige man uit Assen moet vijf maanden de gevangenis in voor onder meer een inbraak in een woning aan de Van Doornestraat in zijn woonplaats.

De man betrad op 21 juli 2016 de woning door een ruit in te slaan. Hij nam een iPad en meerdere gouden sieraden mee. Bij sporenonderzoek werd op drie verschillende plekken bloed van de Assenaar aangetroffen, onder meer op het raamkozijn.



In oktober vorig jaar was de man tevens betrokken bij een aanrijding in zijn woonplaats. Na het ongeval wilde hij geen identiteitspapieren overleggen, waarop de politie erbij werd gehaald. Ook toen wilde hij zich niet identificeren.



Op het moment dat de politie hem vervolgens aanhield, verzette hij zich stevig door zich onder meer los te trekken. Later bleek dat de Assenaar wel degelijk een paspoort bij zich had.