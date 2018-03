Waar is ROEG!? Al schaatsend over het Voorste en het Achterste veen

ROEG! is deze week in de buurt van Gasteren. Hier liggen het Voorste en het Achterste veen, ooit samen onderdeel van de Drentsche Aa.

Boswachter Kees van Son en Loes verkennen het gebied op de schaats. Kees legt uit welke planten en dieren je hier kunt zien als het niet bevroren is.Wil je weten waar het precies was of wil je zelf een kijkje nemen in het gebied? In het kaartje hieronder kun je het zien. Als je op de locatie klikt, krijg je een filmpje met de uitleg van de boswachter. Blijf natuurlijk wel altijd op de wegen en paden.