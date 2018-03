Opnieuw No Surrender-lid opgepakt in grootschalig onderzoek

ZWOLLE - De politie heeft gisteren opnieuw een lid van motorclub No Surrender aangehouden. Het gaat om een 50-jarige man uit Zwolle.

Politie en justitie zijn al sinds september 2014 bezig met een groot onderzoek naar criminele activiteiten binnen No Surrender. De man die gisteren werd aangehouden, wordt onder andere verdacht van diefstal met geweld, mishandeling, bedreiging en afpersing.Henk Kuipers uit Emmen, een van de leiders van No Surrender, zit al sinds december achter de tralies . Zijn zaak komt op 15 maart voor het eerst voor de rechter. De laatste maanden zijn meerdere clubleden door de politie opgepakt.De 50-jarige Zwollenaar meldde zichzelf gisteren op het bureau na een uitnodiging van de politie. Hij zou in 2014, 2015 en 2016 betrokken zijn geweest bij tenminste vier mishandelingen, al dan niet in combinatie met diefstal, afpersing en/of bedreiging.Volgens de politie zou het gaan om vier zaken waarbij leden van de motorclub gedwongen werden de club te verlaten. Bij deze vier zaken waren ook twee leiders van No Surrender betrokken.