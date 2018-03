Deel dit artikel:











Dit weekend in de Drentse natuur: 10 en 11 maart Zaterdag kun je helpen met het omzetten van broeihopen voor de ringslang (Foto: Freenatureimages/Edo van Uchelen)

Eindelijk is het zover.. de lente is begonnen! Trek er daarom dit weekend lekker op uit of kom in actie voor de bij. Hieronder lees je wat er dit weekend te doen is.

Krokuswandeling

De eerste krokuswandeling van het jaar vindt zaterdag plaats op het landgoed Overcingel. Een gids vertelt je over de geschiedenis van het landgoed en over de flora en fauna in dit gebied. De wandeling start om 14.00 uur bij het toegangshek van landgoed Overcingel aan de Oostersingel 27.



Broeihopen voor de ringslang

Wil je helpen bij het omzetten van de broeihopen die vorig jaar gemaakt zijn? Dat kan op zaterdag vanaf 9.00 uur. Ook ga je op zoek naar eischalen.



Bijenwerkdag

Tijdens deze dag kom je in actie voor de wilde bij. Je helpt bij het bouwen van een bijenhotel, het creëren van open zandplekken en het aanleggen van steilwandjes. De werkdag vindt op zaterdag en op zondag plaats op verschillende locaties. De eerste krokuswandeling van het jaar vindt zaterdag plaats op het landgoed Overcingel. Een gids vertelt je over de geschiedenis van het landgoed en over de flora en fauna in dit gebied. De wandeling start om 14.00 uur bij het toegangshek van landgoed Overcingel aan de Oostersingel 27. Hier lees je meer informatie.Wil je helpen bij het omzetten van de broeihopen die vorig jaar gemaakt zijn? Dat kan op zaterdag vanaf 9.00 uur. Ook ga je op zoek naar eischalen. Hier vind je meer informatie en kun je je aanmelden.Tijdens deze dag kom je in actie voor de wilde bij. Je helpt bij het bouwen van een bijenhotel, het creëren van open zandplekken en het aanleggen van steilwandjes. De werkdag vindt op zaterdag en op zondag plaats op verschillende locaties. Hier vind je meer informatie.