Elmar Reinders start toch in Ronde van Drenthe

WIELRENNEN - Elmar Reinders uit Assen gaat zondag toch van start in de 56e Ronde van Drenthe. De renner van Roompot - NL Loterij brak ruim twee weken geleden z'n sleutelbeen in de Ronde van Oman.

Drie dagen later werd Reinders in Emmen geopereerd. Z'n sleutelbeen was op twee plekken verticaal gebroken en daarnaast ook nog horizontaal doormidden. Uit voorzorg werden er al extra schroeven in het bot gezet om de Ronde van Drenthe te kunnen rijden."Ik kan m'n niveau slecht inschatten op dit moment. Het kan meevallen en het kan tegenvallen", laat Reinders weten.