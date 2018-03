'Emmen verzaakt zorgplicht kwetsbare jongeren'

DEN HAAG/EMMEN - In plaats van mee te helpen om een plek te vinden waar kwetsbare jongeren met beperkingen een zinvolle dagbesteding kunnen volgen, legt de gemeente Emmen een dwangsom van maar liefst 75.000 euro op om de jongeren uit een bedrijfspand aan de Waanderweg te jagen.

Zo luidde vandaag tijdens een spoedprocedure in Den Haag de felle kritiek van Stichting Begeleid Wonen Drenthe (SBWD) op de starre houding van het Emmense gemeentebestuur. Die legde de SBWD een dwangsom van maximaal 75.000 euro op om te voorkomen dat een zestal jongeren aan de Waanderweg tussen 09.00 en 15.00 uur kunnen werken met hout, meubels, fietsen, catering en dieren.SBDW vindt de dwangsom belachelijk en hoopt dat de Raad van State er een streep door haalt. Na klachten van een buurvrouw over het kloven van hout legde de gemeente de dwangsom op. Volgens Emmen past de dagbesteding niet op het bedrijventerrein. Bovendien wonen twee licht beperkte jongeren in de bedrijfswoning bij de loods. En dat wil de gemeente al helemaal niet, zo liet de gemeentewoordvoerster aan rechter en staatsraad Hanna Sevenster weten.Volgens Emmen mogen er zich maar een beperkt aantal bedrijfstypen op het bedrijventerrein vestigen en daar valt dagbesteding van jongeren met beperkingen niet onder. Een dagverblijf mag wel, maar dat is volgens Emmen heel iets anders dan dagbesteding. Verder vindt Emmen dat je alleen in een bedrijfswoning mag wonen als dat noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of het toezicht. Dat begrepen Erik en Diana van Wieren van SBDW niet."Er wonen heel wat mensen op het bedrijventerrein waarvoor het echt niet noodzakelijk is dat ze daar wonen. Zo heeft de buurvrouw die zo’n last van ons heeft een handelsonderneming. Er gebeurt daar verder niets. Er zit ook een kookatelier waarbij gewoond wordt. Is dat noodzakelijk? Bovendien mag een kookatelier er strikt genomen volgens de Emmense bedrijvenlijst ook niet zitten. Moeten we dan om handhaving gaan vragen om al die overtredingen aan te pakken?", aldus de raadsvrouw van SBDW.Volgens Erik van Wieren is het duidelijk dat de buurvrouw en Emmen daar geen jongeren met beperkingen wil hebben. Immers, een timmerbedrijf mag er wel zitten en kan veel meer overlast veroorzaken. Ook mag er volgens de gemeente een kinderdagverblijf zitten. Maar wat het verschil is tussen een dagverblijf, waar kinderen ook aan dagbesteding doen en een dagbesteding, dat ook een dagverblijf is, kon de gemeentewoordvoerster niet duidelijk maken.SBWD is vooral teleurgesteld dat Emmen op geen enkele manier meehelpt om een geschikte dagbestedingslocatie te vinden. "De gemeente leunt achterover en wijst alleen maar met het vingertje wat niet mag. Wat wel mag en waar het wel kan zegt ze niet. En dat terwijl Emmen toch een zorgplicht heeft voor deze jongeren", aldus Erik en Diana Van Wieren.De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.