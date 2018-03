Statenzorgen om pot met geld nazorg VAM-berg Wijster

ASSEN – Een aantal partijen in Provinciale Staten maakt zich zorgen over de pot met geld die er in 2033 beschikbaar moet zijn als de vuilstort van Attero in Wijster dicht gaat.

Attero draagt dan het beheer van de VAM-berg over aan de provincie. Die heeft 21 miljoen euro nodig voor dat beheer.Eind 2016 zat er 10 miljoen in kas. Dat bedrag moet groeien door de rente-opbrengst van beleggingen en daar zitten de zorgen bij een aantal fracties. Het rendement moet 5 procent zijn om uiteindelijk op 21 miljoen uit te komen, maar die 5 procent wordt niet gehaald.CDA-Statenlid Siemen Vegter: “De afgelopen drie jaar was het rendement 1 procent.” Vooral D66 en de VVD delen de zorgen van Vegter. Ze vinden dat de rendementsverwachtingen bijgesteld moeten worden naar 2,5 en de afspraken met Attero moeten worden aangepast.In de spelregels die de provincie met Attero heeft afgesproken, staat per jaar een doelbedrag. Is het gat tussen het doelbedrag en de echte opbrengst groter dan tien procent, dan moet Attero geld bijstorten. Anders groeit het te beleggen bedrag het jaar erop nog trager en wordt het gat nog groter.Een paar jaar geleden moest Attero al eens geld bijstorten, maar dat is nu volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra niet aan de orde. Het gat is namelijk kleiner dan de afgesproken tien procent. De Staten gaven aan af te wachten wat de definitieve opbrengst over 2017 zal zijn en hoe groot het echte gat is.Provinciale Staten maakte zich al eerder zorgen over de financiering van de nazorg van de vuilstort in Wijster , omdat de afvalstort eerder dicht gaat dan gepland. Ook over het nakomen van afspraken van een mogelijke koper van Attero waren al eens zorgen bij Provinciale Staten.Het CDA wilde dat Stelpstra Attero nu al een naheffing gaat opleggen, maar dat kan onder de huidige afspraken dus niet. Tjisse Stelsptra: “Aanpassing van de tien-procentafspraak kan pas in 2019. Dan moeten we opnieuw met Attero om tafel om te onderhandelen over de nazorg van de VAM-berg. Dan komt ook de herberekening voor het halen van het einddoel van 21 miljoen weer op tafel.”De suggestie van de SP om nu al met Attero te gaan praten om te kijken of ze vrijwillig al de regels aan willen passen, betitelde Stepstra als ‘weinig hoopvol.’De gedeputeerde drukte de Staten op het hart dat hij dezelfde zorgen heeft als de Statenleden. CDA-Statenlid Vegter gaf Stepstra nog mee dat 'als er niks veranderd aan ons huidige systeem, er wel een vangnet zit'. Als de te halen bedragen en rendementen steeds niet gehaald worden, wordt het gat vanzelf te groot en moet Attero aan het eind van het verhaal toch bijstorten.De SP deed nog een oproep om te stoppen met de huidige beleggingen die deels ook in BlackRock fondsen zitten. “Dat geld word doorbelegd in de wapenindustrie en zelfs kenwapens. Er moet toch een schonere manier van beleggen zijn”, opperde SP-fractievoorzitter Wim Moinat.