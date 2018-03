Nordica ziet af van vlucht Eelde - Brussel

EELDE - Er is geen belangstelling voor de dagelijkse vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar de hub Brussel. En dus schrapt luchtvaartmaatschappij Nordica de lijndienst. Er wordt gezocht naar een alternatief.

Enige tijd geleden werden de vluchten op de twee hubs München en Brussel met ballonnen en gebak aangekondigd . Maar nog voordat het eerste vliegtuig naar Brussel is vertrokken, is de lijndienst alweer van het bord gehaald. Er is vanuit de markt te weinig belangstelling voor één vlucht per dag.De dienst zou worden uitgevoerd door luchtvaartmaatschappij Nordica. Daarvoor wordt met ingang van 25 maart een vliegtuig op Groningen Airport Eelde gestationeerd. Maar vanwege de achterblijvende boekingen, gaat de vlucht naar Brussel eruit. Nordica gaat, zo zegt de luchthaven, op zoek naar een alternatief.Vanaf eind maart vliegt de maatschappij twee keer per dag op de hub Kopenhagen en München en zonbestemming Nice. om de stationering van het vliegtuig door Nordica op Eelde rendabel te maken moet er nog een bestemming bij. Anders zou het toestel te lang aan de grond staan. En dat kost geld. Het vliegtuig wordt niet gebruikt en de bemanning zit ook niks te doen.De luchthaven heeft inmiddels een lijstje met wensen bij Nordica neergelegd. Dat zijn bijvoorbeeld Milaan, Berlijn en Wenen. Nordica neemt contact op met passagiers die tickets van of naar Brussel hebben geboekt om tot een passende oplossing te komen.