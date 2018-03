Deel dit artikel:











Gedumpte jerrycans bij Grolloo vermoedelijk vol met drugsafval In de jerrycans zat waarschijnlijk drugsafval (foto: Twitter/Martijn Harms)

GROLLOO/SCHOONLOO - In de jerrycans die gisteren in een sloot in de buurt van Grolloo zijn gevonden, zaten zeer waarschijnlijk grondstoffen voor de productie van amfetamine.





De jerrycans werden aangetroffen bij de Tienmaatsweg tussen Grolloo en Schoonloo. Het gaat om 28 stuks. Een dergelijke vondst komt in het Noorden zelden voor.



De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) onderzoekt of het daadwerkelijk om dergelijke grondstoffen gaat.



Vondst in Norg

Afgelopen november werd er in de bossen bij



Er werden drie verdachten aangehouden, nadat er een laboratorium voor synthetische drugs in het Friese Haulerwijk werd ontdekt.

