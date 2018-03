Deel dit artikel:











Groningen Airport Eelde: Brussel is kennelijk gewoon te dichtbij Nordica komt snel met een alternatief voor Brussel zegt Groningen Airport Eelde (foto Andries Ophof)

EELDE - Een verkeerde inschatting. Dat moet het zijn geweest van luchtvaartmaatschappij Nordica om te gaan vliegen op Brussel. De belangstelling is zo klein dat Nordica, nog voor de start van de lijndienst, heeft besloten om niet te gaan vliegen op de hoofdstad van België.

Geschreven door Andries Ophof

Commercieel manager Bowy Odink van Groningen Airport Eelde vindt het jammer dat het niet lukt, maar treurt niet. "Brussel was een idee van Nordica. De statistieken wezen erop dat het moest kunnen, maar het heeft geen zin om een leeg vliegtuig te laten vliegen."



Inschattingsfout van Nordica

De luchtvaartmaatschappij heeft zich daar volgens Odink in vergist en zoekt naar een alternatief. Want een vliegtuig leeg op de Drentse luchthaven laten staan kost geld. "Ik steek onze bijdrage liever in volle vliegtuigen." Odink doelt daarmee op een bijdrage uit het routefonds van de luchthaven. dat fonds is er om luchtvaartmaatschappijen te helpen bij het opstarten van nieuwe lijndiensten.



Inmiddels is er een lijstje met wensen van Groningen Airport Eelde. Dat zijn Milaan, Wenen, Berlijn en Parijs. De Drentse luchthaven stelde ooit een toekomstplan op met de titel 'Werelden Verbinden'. Daarin is een lijstje met populaire bestemmingen opgenomen. Wenen staat daar niet in. Milaan staat op de derde plaats achter Londen en Barcelona.



"Onze alternatieven zijn misschien wel interessanter dan Brussel. Daar kan je ook met de trein naar toe. Brussel is voor een zakelijke markt."



Wat wordt het alternatief?

Vanaf 26 maart gaat Nordica twee keer per dag vliegen op de internationale luchthavens van Kopenhagen en München. In het voorseizoen wordt in het weekend op Ibiza gevlogen en in het zomerseizoen op Nice.



Wanneer Nordica komt met een alternatief is niet duidelijk. Odink denkt snel. “Nordica doet er alles aan om een alternatief te vinden. Ze willen het vliegtuig niet stil laten staan. Dat kost geld."