Partijen Aa en Hunze leggen zich neer bij komst windmolens

AA EN HUNZE - Nagenoeg alle politieke partijen in de gemeente Aa en Hunze leggen zich neer bij de komst van windmolens in de Veenkoloniën. In het verkiezingsdebat bij RTV Drenthe bood alleen D66 nog verzet.

De Raad van State bepaalde eind februari dat er definitief een groot windpark komt in de Veenkoloniën.PvdA-lijsttrekker Kiena ten Brink verwoordt het gevoel van de meeste partijen: "We moeten accepteren dat ze komen, hoe spijtig het ook is. Ik denk dat je nu in gesprek moet komen met bewoners en initiatiefnemers om te kijken of je ze een beetje bij elkaar kunt brengen."Sonja Hilgenga van het CDA sluit zich daarbij aan. "Wij vinden dat, nu er windmolens gaan komen, we met elkaar om tafel moeten om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat inwoners en windboeren weer het gesprek aan kunnen gaan."Schone energie staat niet verrassend hoog in het vaandel bij GroenLinks, al is lijsttrekker Co Lambert niet blij met de huidige plannen. "We hebben steeds geprobeerd de plannen aangepast te krijgen. We zijn voor eerlijk delen. Het is jammer, maar we moeten doen wat de rechter ons opdraagt en ervoor zorgen dat mensen door een deur kunnen."Strijdlust komt er van D66-lijsttrekker Arie Vonk. Hij is van mening dat de plannen best aangepast kunnen worden, al ligt er een uitspraak van de Raad. "Je bent volksvertegenwoordiger, je staat voor je mensen. Ik heb een bedrag gehoord van twee miljoen euro, dan kun je de boeren uitkopen als we dat bedrag met elkaar op tafel leggen."Er ontstaat wat onrust onder de lijsttrekkers die allemaal tegelijkertijd willen weten waar D66 dat geld vandaan wil halen. Zowel Lambert van GroenLinks als Bas Luinge van de VVD willen dat D66 geen valse verwachtingen wekt. Luinge: "De Raad van State heeft gesproken en het gaat door. Nu moeten we zien hoe we goede afspraken kunnen maken met zowel initiatiefnemers als inwoners om de overlast te reduceren en een compensatieregeling in gang te zetten."Ook Henk Heijerman van Combinatie Gemeentebelangen legt zich neer bij de uitspraak. "Wij moeten respecteren dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan. Vervolgens moeten we kijken hoe we de zaak weer in harmonie kunnen krijgen met inwoners en de initiatiefnemers.RTV Drenthe zendt vanaf vandaag iedere dag om 17.15 uur een verkiezingsdebat uit, waarin een van de twaalf Drentse gemeenten centraal staat. Herhalingen zijn dagelijks om 19:15, 21:15 en 23:15. Morgen is het de beurt aan de gemeente Borger-Odoorn.Meer lezen over de gemeenteraadsverkiezingen? Kijk dan hier op de pagina Drenthe Kiest