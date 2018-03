Deel dit artikel:











Manon Visscher (42) uit Meppel sinds maandag vermist Manon Visscher is sinds maandag vermist (foto: Facebook/Judith Grimme)

MEPPEL - De politie is momenteel op zoek naar de vermiste Manon Visscher. De 42-jarige Meppelse is maandagavond van huis vertrokken en is sindsdien niet meer teruggekomen.

Manon vertrok maandag om 17.30 uur vanuit huis naar de Jumbo aan Het Vledder in Meppel. Haar fiets is daar achtergelaten. Vervolgens is ze naar Herberg 't Plein gegaan. Daar is ze rond 19.00 uur vertrokken.



Kleding

Ze droeg hoge bergschoenen, een lichte spijkerbroek, een groene halflange parkajas en waarschijnlijk een paarse schoudertas.



Weet je waar Manon is, mogelijk kan zijn, of waar zij sinds maandag is geweest? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.