Veertig zakken met hennepafval gedumpt bij Valthermond

VALTHERMOND - In een sloot bij de Valtherdijk, nabij Valthermond, zijn vandaag veertig zakken met hennepafval gevonden.

Harry Wollerich van Toezicht en Handhaving van de gemeente Borger-Odoorn, kreeg een melding van een burger. "Vervolgens ben ik meteen gaan kijken. Aan de vuilniszakken te zien lagen ze er al zo'n twee weken. Het is een vrij diepe sloot, waardoor je ze moeilijk ziet liggen."Volgens Wollerich zijn er de laatste jaren in dit gebied weinig meldingen gekomen van gedumpt hennepafval. "Maar over het algemeen gebeurt dit toch zo'n zes of zeven keer per jaar."De zakken zijn door de gemeente opgeruimd. De politie doet geen onderzoek, aangezien er geen sporen waren.